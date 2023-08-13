“Bekarım ev vermiyorlar” diyenler başvurabilir! Her türlü ayrımcılığa karşı adres: TİHEK

Bekarım ev vermiyorlar, kadınım işe almıyorlar gibi ayrımcılıkları şikayet edebileceğiniz bir kurum var. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanlığı. Kurum ayrımcılık tespitini yapması halinde 90 bin liraya kadar ceza kesebiliyor. İşte detaylar...

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