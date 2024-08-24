24 Ağustos 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Bekar erkeklere kötü haber! Evli erkekler sağlıklı yaşlanıyor

Bekar erkeklere kötü haber! Evli erkekler sağlıklı yaşlanıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.08.2024 12:15
Araştırmaya göre evli erkekler bekarlara göre 2 kat daha sağlıklı yaşlanıyor. Peki bu durum gerçekten böyle mi? İşte "bekarlık sultanlıktır" diyen erkeklerin 2 kere düşünmesini gerektiren bilimsel çalışma...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ekmeğe yeni standart
Ekmeğe yeni standart
Mağusa Limanı türküsünün hikayesi
Mağusa Limanı türküsünün hikayesi
Ankara’da bir evi yara bastı
Ankara’da bir evi yara bastı
Şehrin göbeğinde bal çeşmesi
Şehrin göbeğinde bal çeşmesi
Bekar erkeklere kötü haber
Bekar erkeklere kötü haber
İzmir Körfezi’ndeki kirlilik inceleniyor
İzmir Körfezi'ndeki kirlilik inceleniyor
Torosların şifa dağıtan adamı
Torosların şifa dağıtan adamı
Dönerciye TikTok yayını esnasında kurşun yağmuru!
Dönerciye TikTok yayını esnasında kurşun yağmuru!
52 yıldır semercilik yapıyor
52 yıldır semercilik yapıyor
5 yıldızlı otel öğrenci yurdu oldu
5 yıldızlı otel öğrenci yurdu oldu
Otomobildeki bavulda 19 kilo 150 gram esrar çıktı
Otomobildeki bavulda 19 kilo 150 gram esrar çıktı
Ardahan beyaza büründü, Ağustos ayında şaşırtan görüntü
Ardahan beyaza büründü, Ağustos ayında şaşırtan görüntü
Daha Fazla Video Göster