Bekar erkeklere kötü haber! Evli erkekler sağlıklı yaşlanıyor!

Araştırmaya göre evli erkekler, bekarlara göre 2 kat daha sağlıklı yaşlanıyor. Peki bu durum gerçekten böyle mi? İşte "bekarlık sultanlıktır" diyen erkeklerin 2 kere düşünmesini gerektiren bilimsel çalışma.

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