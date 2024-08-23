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Bekar erkeklere kötü haber! Evli erkekler sağlıklı yaşlanıyor!

Bekar erkeklere kötü haber! Evli erkekler sağlıklı yaşlanıyor!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.08.2024 22:00
Güncelleme:23.08.2024 22:00
Araştırmaya göre evli erkekler, bekarlara göre 2 kat daha sağlıklı yaşlanıyor. Peki bu durum gerçekten böyle mi? İşte "bekarlık sultanlıktır" diyen erkeklerin 2 kere düşünmesini gerektiren bilimsel çalışma.
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