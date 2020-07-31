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Bedirhan bebek ve annesi anılıyor! Bitmek bilmeyen acı

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Giriş: 31.07.2020 10:58
Güncelleme:31.07.2020 11:03
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 31 Temmuz 2018’de PKK’lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen asker eşi Nurcan Karakaya ile Bedirhan bebeğin şehadetinin yıl dönümü. A Haber muhabiri Murat Onur şehitlikte yaşananları aktardı. Bedirhan’ın anneannesi Sudiye Demir A Haber’e özel açıklamalarda bulundu. Sudiye Demir, “Üzüntüm oluyor, dualar okuyorum acım dinmiyor ama geliyorum yanında oturuyorum. Acım ilk günle aynı." ifadelerini kullandı.
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