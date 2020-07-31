Bedirhan bebek ve annesi anılıyor! Bitmek bilmeyen acı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 31 Temmuz 2018’de PKK’lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen asker eşi Nurcan Karakaya ile Bedirhan bebeğin şehadetinin yıl dönümü. A Haber muhabiri Murat Onur şehitlikte yaşananları aktardı. Bedirhan’ın anneannesi Sudiye Demir A Haber’e özel açıklamalarda bulundu. Sudiye Demir, “Üzüntüm oluyor, dualar okuyorum acım dinmiyor ama geliyorum yanında oturuyorum. Acım ilk günle aynı." ifadelerini kullandı.