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Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?

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Giriş: 07.07.2023 15:08
Memur maaşlarına yapılan zamların netleşmesinin ardından bedelli askerlik ücretinde yapılacak artış da belli oldu. Bu yılın ikinci yarısında bedelli askerlik yapmak için başvurucaklar 122 bin 350 lira ödeyecek.
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