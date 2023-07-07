Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?

Memur maaşlarına yapılan zamların netleşmesinin ardından bedelli askerlik ücretinde yapılacak artış da belli oldu. Bu yılın ikinci yarısında bedelli askerlik yapmak için başvurucaklar 122 bin 350 lira ödeyecek.

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