02 Kasım 2023, Perşembe
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Bebek’te otobüste ‘sessiz ol’ tartışması kamerada: “Paşa paşa taksiye bin o zaman”
Bebek’te otobüsteki bir yolcu, diğer iki kadın yolcunun aralarında yüksek sesle konuşmasından rahatsız olunca ortalık karıştı. Kadınlar kendilerini uyaran adama tepki göstererek, “Sessiz gitmek istiyorsan taksiye binersin, paşa paşa gidersin” dedi. Yaşanan tartışma bir başka yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.