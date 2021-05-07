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Bebeklerde koronavirüs tedavisi nasıl yapılıyor? İşte yenidoğan ünitesinde Kovid-19 tedavisi
Kocaeli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 'yenidoğan' yoğun bakım ünitesinde bebekler Kovid-19 tedavisi görüyor. Peki bebeklerin tedavisi yoğun bakım ünitesinde nasıl yapılıyor? Bebeklerde kovid-19 tedavisi nasıl yapılıyor? Detayları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.