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Bebeğiyle yürüyen kadının telefonunu böyle çaldı

DHA
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Giriş: 15.09.2021 10:35
Van'da, bebek arabasındaki çocuğuyla sokakta yürüyen kadının cep telefonunun çalınma anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli, polisin takibi sonucu yakalandı. Olay, kent merkezinde meydana geldi. Sokakta çocuğunun oturduğu bebek arabasıyla yürüyen kadını takibe alan şüpheli, bir süre sonra cebinden cep telefonunu çalarak, kaçtı. Bu anlar, saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, Van polisi, şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Detaylı kamera incelemesi sonrası kimliği tespit edilen şüpheliyi polisler, cep telefonu ile birlikte yakalayarak, gözaltına aldı. Telefon ise sahibine teslim edildi. İsmi açıklanmayan hırsızlık şüphelisinin ağustos ayında da kapkaç yöntemiyle 4 bin 800 lira çaldığı belirlendi.
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