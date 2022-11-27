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Bebeğiyle yürürken silahla başında vuruldu! Saldırı anı güvenlik kamerasında

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Giriş: 27.11.2022 09:19
İstanbul Sultangazi'de kucağındaki bebeğiyle yolda yürüyen yabancı uyruklu bir kadın, başından silahla vuruldu. Hastaneye kaldırılan talihsiz kadın hayatını kaybetti, bebeğinin durumun iyi olduğu öğrenildi. Kaçan katil zanlısı aranıyor...
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