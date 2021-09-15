15 Eylül 2021, Çarşamba
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Bebeğinizi tehlike atmayın! Bebek arabası nasıl olmalı? Çocuk arabaya nasıl oturtulmalı?
Eskişehir'de bir araç sürücüsü, içinde 6 aylık çocuğun bulunduğu bir bebek arabasına çarparak yoluna devam etti. Kazada bebek yara almazken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Sinop'ta faciadan dönüldü. Bir anne içinde çocuğu olan bebek arabasını alışveriş için girdiği marketin önünde bıraktı. Annenin teker kilidini kapatmadığı araba yokuş aşağı kaymaya başladı. O anlar kameraya yansıdı. Yüreklere ağza getiren olaylardan sonra bebek arabaları önemli bir konu hale geldi. Peki bebek arabası kullanırken nelere dikkat etmek gerekiyor? Bebek arabaları nasıl olmalı? Gelişmeleri A haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik’in konuğu olan bebek arabaları satan mağaza sahibi Hamdi Merdivenli değerlendirdi.