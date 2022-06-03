Bebeğini öldürdü itfiralarına dayanamayıp intihar etti! Otopsi raporu bambaşka çıktı

Antalya Serik’te babası tarafından dövülerek öldürüldüğü öne sürülen üç aylık Elif bebeğin otopsi raporunda, şiddete bağlı travmatik belirtiye rastlanılmadığı, teşhisi konulmayan bir hastalık sebebiyle öldüğü gün yüzüne çıktı. Tutuklanıp hapishaneye gönderilen ve ranzasına çarşafla asılı halde babanın avukatı da “Bu iftiralar sonucu müvekkil cezaevinde şiddete maruz kalmış, uğradığı şiddet ve cani baba söylemlerine daha fazla dayanamayarak cezaevinde yaşamına son vermiştir. Beyza Nur isimli şahıs attığı iftiralar sonucu bir nevi müvekkilin ölümüne sebebiyet vermiştir” dedi. Avukat, anne Beyza Nur ile ilgili suç duyurusunda bulundu.

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