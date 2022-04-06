06 Nisan 2022, Çarşamba
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Bebeğini çöpe atan cani anneyle ilgili karar verildi!
Sancaktepe'de 29 Mart günü bebeğini çöpe attığı iddiasıyla gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan anne Pervin B., Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi.