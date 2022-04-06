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Bebeğini çöpe atan cani anneyle ilgili karar verildi!

İHA
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Giriş: 06.04.2022 09:40
Sancaktepe'de 29 Mart günü bebeğini çöpe attığı iddiasıyla gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan anne Pervin B., Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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