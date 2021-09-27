Bebeğini canlı canlı gömen anne konuştu

Geçen hafta mezara canlıyken gömülen ve liseli öğrenciler tarafından şans eseri kurtarılan bebeğin anne ve anneannesinin ifadeleri kan dondurdu. Anne ile anneannenin doğum için başka kadının kimliğiyle hastaneye giriş yaptıkları ortaya çıktı. Olayın ardından konuşan anne ve anneannenin ifadeleri ise 'pes' dedirtti.