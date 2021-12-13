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Bebeğine çamaşır suyu enjekte etti! Anne hakkında flaş gelişme

DHA
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Giriş: 13.12.2021 12:11
İstanbul Avcılar’da bebeğine iğne ile çamaşır suyu enjekte ettiği, şırınga batırdığı ve darp ettiği iddia edilen annenin yargılandığı davada flaş bir gelişme yaşandı. Annenin akıl sağlığının yerinde olduğuna dair rapor geldi.
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