29 Ekim 2024, Salı
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Bebeği ölen aile ATV Haber’e konuştu: Evladımız oksijensiz kaldı
Para için bebeklere acımayan vicdansızlar için hesap vakti giderek, yaklaşıyor. Yenidoğan Çetesi üyeleri, 18 Kasım'da hakim karşısına çıkacak. Ancak skandala dair detaylar ortaya çıktıkça, geçmişte o hastanelerde dünyaya gelen bebeklerin aileleri de bir bir ortaya çıkmaya başladı. Öyle ki şu ana kadar bebeklerinin ölümünden şüphelenen 350 ailenin şikayeti var. Onlardan biri olan Esmer ailesi, yaşadıklarını ATV Haber’e anlattı.