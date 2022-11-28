Bebeği kucağındayken başından vuruldu! Cinayette çarpıcı detay: Öldürülmeden önce...

İstanbul'da kucağında bebeğiyle yürüyen 31 yaşındaki Suriyeli Hatice Hacı, yanına yaklaşan bir kişi tarafından başından vurularak öldürüldü. Polis, olayla ilgili anne ve babasının da aralarında bulunduğu 9 kişiyi gözaltına aldı.