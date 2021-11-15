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Bear Grylls'in kamera arkası görüntüleri sosyal medyada gündem oldu! Herkes gerçek sanıyordu hile olduğu ortaya çıktı

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Giriş: 15.11.2021 10:32
Bear Grylls'in belgesel dizisi İnanılmaz Kurtuluş'un kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı. Son dönemlerin en çok izlenen belgeselleri arasında yer alan Bear Grylls, zorlu doğa koşullarında bir insanın nasıl hayatta kalabileceğinin en çarpıcı örneklerini veriyor. İnanılmaz Kurtuluş'un "Cesur çocuğu"nun görüntüleri herkesi şoke etti.
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Bear Grylls'in kamera arkası görüntüleri gündem oldu!
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