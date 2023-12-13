Bazı kuş türleri Van Gölü’nde kışı geçiriyor! Van Gölü’ndeki kuşlar neden göç etmedi?

Van Gölü Havzası'ndaki bazı kuş türleri kış mevsimi gelmesine rağmen göç etmedi. Peki kuşlar neden göç etmedi? İklim değişikliği göçe engel mi? Merak edilen soruların cevaplarını A Haber muhabiri Esra Arpa’nın konuğu olan akademisyen Prof. Dr. Özdemir Adızel anlattı.

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