13 Aralık 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Bazı kuş türleri Van Gölü’nde kışı geçiriyor! Van Gölü’ndeki kuşlar neden göç etmedi?

Bazı kuş türleri Van Gölü’nde kışı geçiriyor! Van Gölü’ndeki kuşlar neden göç etmedi?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.12.2023 23:04
Van Gölü Havzası'ndaki bazı kuş türleri kış mevsimi gelmesine rağmen göç etmedi. Peki kuşlar neden göç etmedi? İklim değişikliği göçe engel mi? Merak edilen soruların cevaplarını A Haber muhabiri Esra Arpa’nın konuğu olan akademisyen Prof. Dr. Özdemir Adızel anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Van Gölü’ndeki kuşlar neden göç etmedi?
Van Gölü’ndeki kuşlar neden göç etmedi?
Yeni yılda doğa olayları tedirginliği!
Yeni yılda doğa olayları tedirginliği!
Ajda Pekkan’dan Gazze çağrısı!
Ajda Pekkan’dan Gazze çağrısı!
Tarımda sigortalılık oranı artacak!
Tarımda sigortalılık oranı artacak!
20’nci Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri!
20'nci Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri!
Ayrı yaşadığı eşine kızdı, evi yaktı
Ayrı yaşadığı eşine kızdı, evi yaktı
Mandalina kolisinden çıkan şoke etti
Mandalina kolisinden çıkan şoke etti
Dedelerin okey masasındaki taş kavgası
Dedelerin okey masasındaki taş kavgası
Tersanede yüzer havuz battı!
Tersanede yüzer havuz battı!
Başkan Erdoğan’dan önemli kabul!
Başkan Erdoğan'dan önemli kabul!
Taşkınlara karşı erken uyarı sistemi
Taşkınlara karşı erken uyarı sistemi
Yolu kapatıp, havaya ateş açtılar
Yolu kapatıp, havaya ateş açtılar
Daha Fazla Video Göster