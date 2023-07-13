Bayrampaşa'daki vahşi cinayet: öldürdükten sonra fidye istediği ortaya çıktı

kaçırıldıktan sonra iple boğularak öldürülen ve parçalara ayrılmış cesedi derin dondurucuda bulunan 19 yaşındaki Muhammet Nur Kasadar'ın katil zanlısı adliyeye sevk edildi. Ailenin eski bir çalışanı olan Hakan Ö.'nün poliste verdiği ifadesinde işlediği vahşi cinayeti tüm detayları ile anlattı. Mustafa Kasadar'ı iple boğarak öldürdükten sonra, banyoda parçalara ayırdığını ve iki ayrı derin dondurucuya koyduğunu anlatan Hakan Ö.'nün daha sonra aileyi arayarak fidye istediği öğrenildi.