Bayrampaşa'da parkta bıçaklı kavga dehşeti! Her şey çocukların gözü önünde oldu: 1'i ağır 7 yaralı

İstanbul Bayrampaşa'da aynı aileden olduğu öğrenilen iki grup arasında parkta bıçaklı kavga çıktı. Çocukların gözü önünde yaşanan kavgada 1'i ağır 7 kişi yaralandı. Çevredekiler o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.