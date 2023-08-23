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Bayrampaşa'da parkta bıçaklı kavga dehşeti! Her şey çocukların gözü önünde oldu: 1'i ağır 7 yaralı

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Giriş: 23.08.2023 12:15
İstanbul Bayrampaşa'da aynı aileden olduğu öğrenilen iki grup arasında parkta bıçaklı kavga çıktı. Çocukların gözü önünde yaşanan kavgada 1'i ağır 7 kişi yaralandı. Çevredekiler o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.
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