10 Mart 2024, Pazar
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Bayrampaşa'da mahalleli ile hurdacılar arasındaki kavga kamerada
Bayrampaşa’da kentsel dönüşüme giren binanın demirlerini toplayan hurdacılar ile mahalleli arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tahta ve sopaların havada uçuştu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.