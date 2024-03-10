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Bayrampaşa'da mahalleli ile hurdacılar arasındaki kavga kamerada

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Giriş: 10.03.2024 13:21
Bayrampaşa’da kentsel dönüşüme giren binanın demirlerini toplayan hurdacılar ile mahalleli arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tahta ve sopaların havada uçuştu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.
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