24 Temmuz 2024, Çarşamba
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Bayrampaşa'da korku dolu anlar! 48 yıllık bir binanın balkonu çöktü | Bina tedbir amaçlı tahliye edildi
Korku dolu anlar Bayrampaşa'da yaşandı.İddiaya göre, 48 yıllık bir binada balkon çöktü. Büyük bir gürültü çöken balkon paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi. Bina tedbir amaçlı tahliye edildi. bina belediye ekiplerince tahliye edildi.