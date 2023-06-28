Bayrampaşa'da 'kokuyorsun' diyen arkadaşını vurdu o anlar kamerada!

Bayrampaşa'da biri çocuk 2 kişiyi silahla yaralayan şüpheli yakalandı. Polis, 45 güvenlik kamerasında yaklaşık 600 dakika görüntü inceleyerek saldırganı tespit etti. Şüpheli, emniyette verdiği ifadesinde, arkadaşının olaydan 1,5 ay önce kendisine 'Şu haline bak üstün başın kokuyor' dediği için olayı gerçekleştirdiğini söyledi.