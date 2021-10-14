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Bayrampaşa'da kırmızı alarm! Alev alev yandı

İHA
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Giriş: 14.10.2021 09:03
Bayrampaşa'da gece saatlerinde Dericiler Sitesinde bulunan üç katlı bir binanın en üst katındaki cila atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken bir itfaiye eri dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen itfaiye eri olay yerinde bekleyen ambulansta ayakta tedavi edildi.
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