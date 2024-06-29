29 Haziran 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Bayrampaşa’da çukura düşen forklift vinç yardımıyla kurtarıldı

İHA
ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.06.2024 17:59
Bayrampaşa’da bir sanayi sitesinde yol bilinmeyen bir sebeple çöktü. Çöken yolun çukuruna düşen forklift'in vinç yardımıyla çıkarıldığı o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Esenyurt’ta oto galeriye silahlı saldırı kamerada
Esenyurt'ta oto galeriye silahlı saldırı kamerada
A Haber Ege’de yangın bölgesinde
A Haber Ege'de yangın bölgesinde
Çukura düşen forklift vinç yardımıyla kurtarıldı
Çukura düşen forklift vinç yardımıyla kurtarıldı
Kocasını, sorguda, sevgilisinin öldürdüğünü itiraf etti
Kocasını, sorguda, sevgilisinin öldürdüğünü itiraf etti
İnsan hakları siyaset belgesi yolda!
İnsan hakları siyaset belgesi yolda!
Dillere destan Van kahvaltısı!
Dillere destan Van kahvaltısı!
Konserve ton balığı tüketenler dikkat!
Konserve ton balığı tüketenler dikkat!
İran’da seçim ikinci tura kaldı!
İran'da seçim ikinci tura kaldı!
Gri listeden çıkmasının yansımaları nasıl olacak?
Gri listeden çıkmasının yansımaları nasıl olacak?
Giresun’da “Aslanlar” suç örgütüne operasyon
Giresun’da “Aslanlar” suç örgütüne operasyon
Esenyurt’ta kadınlar arasında taşlı bıçaklı kavga
Esenyurt’ta kadınlar arasında taşlı bıçaklı kavga
Nesillerinin korunması için özenle bakılıyor
Nesillerinin korunması için özenle bakılıyor
Daha Fazla Video Göster