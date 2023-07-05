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Bayrampaşa'da berbere motoloflu saldırı! Polis çalışma başlattı.

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Giriş: 05.07.2023 13:26
İstanbul Bayrampaşa'da bulunan bir berber dükkanına molotof kokteyli saldırı düzenlendi. Gece saatlerinde dükkanın önüne gelen 2 kişi önce etrafı izledi ardından ateşledikleri molotof kokteylini dükkana fırlattı. Olay yerinden kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlatıldı.
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