Bayrampaşa'da AVM'mde teröristin çantasındaki patlamanın görüntüleri ortaya çıktı

Bayrampaşa'daki bir AVM'de kolundaki çantası aniden alev alan Doğukan B. ile yanında bulunan Sinan A. gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Şans eseri herhangi bir can kaybına yol açmayan patlama anı görüntüleri ortaya çıktı.Şüphelilerin, patlayıcı düzenek bulunan çantayı AVM'de bulunan ünlü bir giyim markasının mağazasına bırakacakları saptandı.