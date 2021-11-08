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Bayrampaşa'da alacak verecek cinayeti zanlısı yakandı

İHA
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Giriş: 08.11.2021 19:08
Bayrampaşa’da aralarında alacak verecek meselesi yüzünden arkadaşını bıçaklayan Rıza K. Polis ekipleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi. Olay anı da güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, uzun yıllardır arkadaş olan elektrikçilik yapan Rıza k., arkadaşı Ömer Arslan'dan borç para aldı. Rıza .K'nin borcunu ödememesi üzerine Arslan alkollü bir şekilde dükkanına giderek tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bir süre sonra sokağa çıkan ikiliden Rıza K yanında bulunan bıçakla Arslan'ı yaralayıp kaçarken, Arslan'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise, konuyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler kaçan şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete getirilen şahısın ifadesinde, Ömer Arslan'dan bazı günler borç aldığını ve geri ödemediğini için tartıştıklarını ve kendisinin de alkollü olduğunu söylediği ileri sürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Rıza K.'nın 7 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. İşlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Öte yandan saldırı anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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