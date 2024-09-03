Bayrampaşa'da 1 kişinin öldüğü silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Bayrampaşa’da iş yerinin önünde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı tartışmayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin de yaralandığı silahlı çatışma anları güvenlik kamerasına yansıdı.