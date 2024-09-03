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Bayrampaşa'da 1 kişinin öldüğü silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı

Bayrampaşa'da 1 kişinin öldüğü silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.09.2024 15:10
Güncelleme:03.09.2024 15:10
İstanbul Bayrampaşa’da iş yerinin önünde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı tartışmayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin de yaralandığı silahlı çatışma anları güvenlik kamerasına yansıdı.
1 kişinin öldüğü çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı
1 kişinin öldüğü çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı
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