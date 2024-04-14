Bayramlaşmaya giderken adeta savaştılar

Aydın’ın Kuşadası ilçesi’nde birbirlerine yol vermediği ileri sürülen sürücüler ve yakınları önce tartıştı daha sonra tekme tokat kavga ettiler. Bayramlaşmaya giderken adeta meydan savaşına tutuşan tarafların öfkesi kameralara böyle yansıdı.