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Bayramın son gününde İstanbul! Bugün de insan seli olur mu?

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 12.04.2024 11:54
Dün İstanbul'un birçok noktasında tam anlamıyla insan seli yaşanmıştı. Birçok nokta çok ama çok kalabalıktı. Peki Ramazan Bayramının son gününde yoğunluk var mı? Detayları A Haber muhabiri Esra Akyürek anlattı.
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