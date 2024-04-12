Bayramın son gününde İstanbul! Bugün de insan seli olur mu?

Dün İstanbul'un birçok noktasında tam anlamıyla insan seli yaşanmıştı. Birçok nokta çok ama çok kalabalıktı. Peki Ramazan Bayramının son gününde yoğunluk var mı? Detayları A Haber muhabiri Esra Akyürek anlattı.

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