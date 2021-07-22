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Bayramın 3. gününde kurban pazarları! Elde kalan kurbanlıklar ne olacak?

A Haber
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Giriş: 22.07.2021 09:55
Güncelleme:22.07.2021 09:56
Kurban bayramının 3. günündeyiz ve bugün ikindi namazına kadar kurban ibadete yerine getirilebiliyor. Şimdi kurban pazarlarındaki son duruma bakacağız. Fiyatlarda düşüş var mı? Elde kalan kurbanlıklar ne olacak? Gelişmeleri A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.
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