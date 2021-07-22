22 Temmuz 2021, Perşembe
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Bayramın 3. gününde kurban pazarları! Elde kalan kurbanlıklar ne olacak?
Kurban bayramının 3. günündeyiz ve bugün ikindi namazına kadar kurban ibadete yerine getirilebiliyor. Şimdi kurban pazarlarındaki son duruma bakacağız. Fiyatlarda düşüş var mı? Elde kalan kurbanlıklar ne olacak? Gelişmeleri A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.