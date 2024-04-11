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Bayramın 2. gününde Balıklıgöl'de yoğunluk! Vatandaşlar akın etti

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 11.04.2024 12:06
Şanlıurfa'daki Balıklıgöl'de bayram yoğunluğu yaşanıyor. Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde ziyaretçi akınına uğradı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
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