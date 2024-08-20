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Bayramiç'te saman yüklü tırın dorsesi alev aldı! Trafiğe kapanan yolda metrelerce kuyruk oluştu

Bayramiç'te saman yüklü tırın dorsesi alev aldı! Trafiğe kapanan yolda metrelerce kuyruk oluştu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 20.08.2024 20:15
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde seyir halindeki saman yüklü tır alev aldı. Söndürme çalışmaları sırasında yol trafiğe kapandı. Bayramiç-Ezine karayolu çift yönlü olarak trafiğe kapatılması nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. İtfaiye ve arazözlerin müdahalesinin ardından yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Bayramiç’te saman yüklü tırın dorsesi alev aldı!
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