Bayramiç'te saman yüklü tırın dorsesi alev aldı! Trafiğe kapanan yolda metrelerce kuyruk oluştu

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde seyir halindeki saman yüklü tır alev aldı. Söndürme çalışmaları sırasında yol trafiğe kapandı. Bayramiç-Ezine karayolu çift yönlü olarak trafiğe kapatılması nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. İtfaiye ve arazözlerin müdahalesinin ardından yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN