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Bayramiç Beyazının sofralara uzanan yolculuğu

Bayramiç Beyazının sofralara uzanan yolculuğu

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.07.2024 11:14
Şimdi hem lezzetiyle hem de faydasıyla öne çıkan Bayramiç Beyazının, bahçeden sofraya uzanan yolculuğuna şahitlik edeceğiz. A Haber ekibinden Vedat Sezer ve Birol Güngördü cağrafi işaretli ürünün tüm aşamalarını kayıt altına aldı.
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