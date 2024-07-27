Bayramiç Beyazının sofralara uzanan yolculuğu

Şimdi hem lezzetiyle hem de faydasıyla öne çıkan Bayramiç Beyazının, bahçeden sofraya uzanan yolculuğuna şahitlik edeceğiz. A Haber ekibinden Vedat Sezer ve Birol Güngördü cağrafi işaretli ürünün tüm aşamalarını kayıt altına aldı.