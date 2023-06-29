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Bayramda ziyaretçiler Tortum Şelalesi’ne akın etti

A Haber
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Giriş: 29.06.2023 10:36
Son dakika haberleri... Tortum Şelalesi'nde Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor. Erzurum'da bulunan A Haber muhabiri Yüksel Akalan detayları canlı yayında anlattı.
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