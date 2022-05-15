15 Mayıs 2022, Pazar
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Bayramda kayıp olmuştu, cansız bedenini 12 gün sonra çoban buldu
Mersin’de bayramın ikinci gün kaybolan 54 yaşındaki Mahmut Saat'in cansız bedeni 12'inci günde evinden yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta çoban tarafından bulundu. Saat'in kimliğini kardeşi kıyafetlerinden teşhis ederken, ölüm sebebinin belirlenmesi için cenaze adli tıpa gönderildi.