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Bayramda kayıp olmuştu, cansız bedenini 12 gün sonra çoban buldu

İHA
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Giriş: 15.05.2022 12:23
Mersin’de bayramın ikinci gün kaybolan 54 yaşındaki Mahmut Saat'in cansız bedeni 12'inci günde evinden yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta çoban tarafından bulundu. Saat'in kimliğini kardeşi kıyafetlerinden teşhis ederken, ölüm sebebinin belirlenmesi için cenaze adli tıpa gönderildi.
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