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Bayramda hangi müzeler açık? Topkapı Sarayı ziyaretçilerini bekliyor
İstanbul’da başınızı nereye çevirseniz bir tarih var. Kurban Bayramı tatili bu tarihi keşfetmek için en özel günlerden biri. Kalabalıktan uzak sakin sakin gezilebilecek yerler nereler A Haber muhabiri Melis Coşan gezi rehberini A Haber izleyicileri ile paylaştı. İlk akla gelen yerin Topkapı Sarayı olduğunu belirten Melis Coşan tarihi nokta hakkında önemli bilgiler aktardı. İşte tüm detaylar…