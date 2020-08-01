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Bayramda hangi müzeler açık? Topkapı Sarayı ziyaretçilerini bekliyor

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Giriş: 01.08.2020 11:48
Güncelleme:01.08.2020 11:48
İstanbul’da başınızı nereye çevirseniz bir tarih var. Kurban Bayramı tatili bu tarihi keşfetmek için en özel günlerden biri. Kalabalıktan uzak sakin sakin gezilebilecek yerler nereler A Haber muhabiri Melis Coşan gezi rehberini A Haber izleyicileri ile paylaştı. İlk akla gelen yerin Topkapı Sarayı olduğunu belirten Melis Coşan tarihi nokta hakkında önemli bilgiler aktardı. İşte tüm detaylar…
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