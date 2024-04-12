12 Nisan 2024, Cuma
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Bayramda güzel havayı fırsat bilen soluğu yaylada aldı
Ramazan Bayramı’nda güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, soluğu Sakarya’nın 1725 rakımlı Hendek Dikmen Yaylası’nda aldı. Burada ailesiyle piknik yapmaya gelen vatandaşlar, bayramın tadını doyasıya çıkardı.