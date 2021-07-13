13 Temmuz 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Bayrama mağdur girmeyin! Kurban pazarlarında sahte para uyarısı | Sahte para nasıl anlaşılır?

Bayrama mağdur girmeyin! Kurban pazarlarında sahte para uyarısı | Sahte para nasıl anlaşılır?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.07.2021 11:14
Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala hayvan pazarlarında hareketlilik arttı. Emniyet ekipleri de bayram öncesi vatandaşların mağduriyet yaşamaması için pazara indi. Broşür dağıtarak bilgilendirme yaptı. Peki sahte parayı nasıl anlarız? Detayları A Haber Muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Büyükşen cinayetinde flaş gelişme! Çok sayıda kişi gözaltında
Büyükşen cinayetinde flaş gelişme! Çok sayıda kişi gözaltında
Sahte para nasıl anlaşılır?
Sahte para nasıl anlaşılır?
İş insanını kaçırıp bağ evine götürdüler!
İş insanını kaçırıp bağ evine götürdüler!
Jandarma subay ve astsubay alımı yapacak!
Jandarma subay ve astsubay alımı yapacak!
Alkollü kadın turistler ortalığı birbirine kattı
Alkollü kadın turistler ortalığı birbirine kattı
İstanbul 40 dereceyi görecek! 17 Temmuz'a dikkat
İstanbul 40 dereceyi görecek! 17 Temmuz'a dikkat
Doğu Ekspresi meraklılarına güzel haber!
Doğu Ekspresi meraklılarına güzel haber!
Kurban kesiminde nelere dikkat edilmelidir? Taksitle kurban kesmek caiz mi?
Kurban kesiminde nelere dikkat edilmelidir? Taksitle kurban kesmek caiz mi?
İstanbul'da 30 adrese eş zamanlı operasyon!
İstanbul'da 30 adrese eş zamanlı operasyon!
Meteoroloji'den çifte uyarı
Meteoroloji'den çifte uyarı
İlber Ortaylı’dan Kovid-19 aşısı mesajı
İlber Ortaylı’dan Kovid-19 aşısı mesajı
Hareketli dakikalar! Evdeki 2 kız kardeşini...
Hareketli dakikalar! Evdeki 2 kız kardeşini...
Daha Fazla Video Göster