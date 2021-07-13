13 Temmuz 2021, Salı
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Bayrama mağdur girmeyin! Kurban pazarlarında sahte para uyarısı | Sahte para nasıl anlaşılır?
Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala hayvan pazarlarında hareketlilik arttı. Emniyet ekipleri de bayram öncesi vatandaşların mağduriyet yaşamaması için pazara indi. Broşür dağıtarak bilgilendirme yaptı. Peki sahte parayı nasıl anlarız? Detayları A Haber Muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı.