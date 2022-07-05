05 Temmuz 2022, Salı
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Bayrama günler kala kurban pazarlığı
Bayrama sayılı günler kaldı. Haliyle kurban pazarlarında sıkı pazarlıklar yapılmaya devam ediyor. A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek de satıcı ve müşterilerle birlikte kıyasıya pazarlık anlarına şahit oldu.