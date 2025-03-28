Bayram yoğun yağışlı geçecek! Bazı bölgelerde sel riski var

Ülke genelinde etkili olan sıcak hava cuma günü yurdu terk edecek. Yurt genelinde gök gürültülü sağanak etkili olacak. Yağışlı sistem bugün batıdan başlayarak bir hafta boyunca tüm yurdu etkisi altına alacak. Üç büyük ilde de bayram süresince yağış bekleniyor. Havanın notlarını A Haber canlı yayınına katılan meteoroloji mühendisi Adil Tek anlattı.

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