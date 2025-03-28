28 Mart 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Bayram yoğun yağışlı geçecek! Bazı bölgelerde sel riski var
Bayram yoğun yağışlı geçecek! Bazı bölgelerde sel riski var

Bayram yoğun yağışlı geçecek! Bazı bölgelerde sel riski var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.03.2025 12:16
Ülke genelinde etkili olan sıcak hava cuma günü yurdu terk edecek. Yurt genelinde gök gürültülü sağanak etkili olacak. Yağışlı sistem bugün batıdan başlayarak bir hafta boyunca tüm yurdu etkisi altına alacak. Üç büyük ilde de bayram süresince yağış bekleniyor. Havanın notlarını A Haber canlı yayınına katılan meteoroloji mühendisi Adil Tek anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bayram yoğun yağışlı geçecek! Bazı bölgelerde sel riski var
Ramazan sonrası beslenme nasıl olmalı?
Ramazan sonrası beslenme nasıl olmalı?
Bayram yoğun yağışlı geçecek!
Bayram yoğun yağışlı geçecek!
Bayram geldi çarşı pazar hareketlendi
Bayram geldi çarşı pazar hareketlendi
Adana’da eski ortağından haraç istedi! Ardından aracını kurşunladı
Adana'da eski ortağından haraç istedi! Ardından aracını kurşunladı
İstanbul’u gezdirdi 58 bin TL dolandırdı! Çinli turist şok yaşadı
İstanbul'u gezdirdi 58 bin TL dolandırdı! Çinli turist şok yaşadı
Bahçelievler’de 6 araç küle döndü!
Bahçelievler'de 6 araç küle döndü!
Diyanet bayram namazı saatlerini paylaştı!
Diyanet bayram namazı saatlerini paylaştı!
İstanbul’da trafik yoğunluğu ne durumda?
İstanbul’da trafik yoğunluğu ne durumda?
Bayram tatilini uzatmak isteyenler yola çıktı!
Bayram tatilini uzatmak isteyenler yola çıktı!
Köpeğe çarpmamak için manevra yapınca takla attı!
Köpeğe çarpmamak için manevra yapınca takla attı!
İşletmeyi ayı bastı! O anlar kamerada
İşletmeyi ayı bastı! O anlar kamerada
Van’da taziyeden dönen doktor trafik kazasında yaralandı
Van'da taziyeden dönen doktor trafik kazasında yaralandı
Daha Fazla Video Göster