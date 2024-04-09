Bayram ve sonrasında beslenmeye dikkat

Ramazan ayında beslenme alışkanlığımız değişti. Peki bayram ve sonrasında nasıl beslenmeliyiz? A Haber muhabiri Sefer Ayçe detayları aktardı. Beslenme Uzmanı Derya Zünbülcan konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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