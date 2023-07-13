Bayram tatilinin acı bilançosu! 9 günlük tatilde 110 can kaybı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bayram tatilinde meydana gelen trafik kazalarının bilançosunu paylaştı. Ali Yerlikaya, 9 günlük tatilde Türkiye genelinde yaklaşık 7 bin trafik kazasının meydana geldiğini ve bu kazalarda 110 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

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