Bayram tatilinde trafik kazaları can yaktı! Sürücüler nelere dikkat etmeli?

Dokuz günlük bayram tatilinin ilk gününden itibaren birçok trafik kazası yaşandı. Çok sayıda kişi, bu kazalar nedeniyle hayatını kaybetti. Peki, güvenli yolculuk için sürücüler nelere dikkat etmeli? Detaylar haberimizde...

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