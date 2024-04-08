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Bayram tatilinde trafik kazaları can yaktı! Sürücüler nelere dikkat etmeli?

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.04.2024 17:57
Dokuz günlük bayram tatilinin ilk gününden itibaren birçok trafik kazası yaşandı. Çok sayıda kişi, bu kazalar nedeniyle hayatını kaybetti. Peki, güvenli yolculuk için sürücüler nelere dikkat etmeli? Detaylar haberimizde...
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Bayram tatilinde trafik kazaları can yaktı!
Bayram tatilinde trafik kazaları can yaktı!
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