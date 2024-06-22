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Bayram tatili trafiğinde 7 günde 62 can kaybı! İçişleri Bakanı’ndan sürücülere uyarı

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.06.2024 17:37
9 günlük bayram tatilinin ilk 7 gününde yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında 62 kişi hayatını kaybetti, 8 bin 690 kişi ise yaralandı. Tatil yolunda meydana gelen trafik kazalarının bilançosunu içişleri bakanı Ali Yerlikaya paylaştı. İşte detaylar…
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