Bayram tatili 9 güne çıktı! Rezervasyonlar ne durumda?

Kurban Bayramı tatili 9 güne çıktı. Rezervasyonlar ne durumda? En çok nereye rağbet var? Ayrıntıları A haber muhabiri Sefer Ayçe’nin konuğu olan Çeşme Otelciler Birliği Başkanı Orhan Belge anlattı.

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