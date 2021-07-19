Bayram öncesi trafik denetimi | Karadaki kontrol ekiplerine havadan da destek veriliyor

9 günlük Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyenlerin yolculuğu sağlıklı geçsin diye kara yollarından uyarı geldi. Sürücülere trafikte dikkatli olması çağrısı yapılırken kara noktalara karşı da uyarılarda bulunuldu. Öyle ki Türkiye’de 28 kara nokta var. Öte yandan trafik ekipleri kazaların önüne geçmek için teyakkuzda. Yollar havadan ve karadan denetleniyor. A Haber muhabiri Yasin Anzerli ve kameraman Mustafa Akpınar, denetim yapılan helikopterde detayları aktardı.