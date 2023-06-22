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Bayram öncesi köpek otelinde yoğunluk!

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Giriş: 22.06.2023 10:42
Bayram öncesi yoğunluk olan yerlerden biri de köpek otelleri. Tatile çıkan evcil hayvan sahipleri can dostlarını otele bırakıyor. Minik dostlar için havuz keyfi de var.
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