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Bayram hırsızlarına dikkat!

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.04.2024 10:44
Bayram hırsızlarına karşı uzmanlar uyarıyor. Sosyal medya hesabından tatilde olduğunu gösteren paylaşım yapanlar, hırsızlara davetiye çıkarıyor. Peki, hırsızlara karşı hangi önlemler alınmalı? Hırsızların hedefi olmamak için ne yapmalı? Detaylar haberimizde...
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