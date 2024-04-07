Bayram hırsızlarına dikkat!

Bayram hırsızlarına karşı uzmanlar uyarıyor. Sosyal medya hesabından tatilde olduğunu gösteren paylaşım yapanlar, hırsızlara davetiye çıkarıyor. Peki, hırsızlara karşı hangi önlemler alınmalı? Hırsızların hedefi olmamak için ne yapmalı? Detaylar haberimizde...

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